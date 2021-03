Caso Scanzi, Codacons denuncia la Berlinguer: "Risorse Rai utilizzate impropriamente" (Di giovedì 25 marzo 2021) Novella Toloni La conduttrice di Cartabianca è stata denunciata all'Ordine dei Giornalisti dal Codacons per aver consentito ad Andrea Scanzi "una difesa privata e senza contraddittorio" sui canali televisivi del servizio pubblico "Mezzi e Risorse della Rai, pagate dai cittadini, messe a disposizione di Andrea Scanzi per una difesa privata e senza contraddittorio". Con questa motivazione il Codacons ha denunciato Bianca Berlinguer all'Ordine dei Giornalisti. Nell'ultima puntata del format di Rai3 (in onda martedì 23 marzo) Bianca Berlinguer ha dato spazio al giornalista de Il Fatto Quotidiano per parlare della polemica scatenatasi in seguito alla sua vaccinazione come riservista della regione Toscana. Andrea ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 marzo 2021) Novella Toloni La conduttrice di Cartabianca è statata all'Ordine dei Giornalisti dalper aver consentito ad Andrea"una difesa privata e senza contraddittorio" sui canali televisivi del servizio pubblico "Mezzi edella Rai, pagate dai cittadini, messe a disposizione di Andreaper una difesa privata e senza contraddittorio". Con questa motivazione ilhato Biancaall'Ordine dei Giornalisti. Nell'ultima puntata del format di Rai3 (in onda martedì 23 marzo) Biancaha dato spazio al giornalista de Il Fatto Quotidiano per parlare della polemica scatenatasi in seguito alla sua vaccinazione come riservista della regione Toscana. Andrea ...

