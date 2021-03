Bertrand Tavernier morto: addio al grande regista francese (Di giovedì 25 marzo 2021) Lutto nel mondo del cinema d’autore, , premiato in molti festival. Il regista francese Bertrand Tavernier è morto all’età di 79 anni, lo ha annunciato giovedì il suo entourage a franceinfo. La conferma è poi arrivata anche dall’Istituto Lumiere, del quale il regista era presidente, con un post L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 25 marzo 2021) Lutto nel mondo del cinema d’autore, , premiato in molti festival. Ilall’età di 79 anni, lo ha annunciato giovedì il suo entourage a franceinfo. La conferma è poi arrivata anche dall’Istituto Lumiere, del quale ilera presidente, con un post L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : E' morto all'età di 79 anni il regista francese Bertrand Tavernier. Ne ha dato notizia l'Istituto Lumière #ANSA - Corriere : È morto Bertrand Tavernier, regista di «Round Midnight» - RaiNews : Dagli esordi alla regia come come assistente di Jean-Pierre Melville al Leone d'Oro alla carriera a Venezia nel 2015 - GHERARDIMAURO1 : RT @ilpost: È morto a 79 anni il regista francese Bertrand Tavernier - Mussmauer : Giusto, il Bertrand Tavernier non un Bertrand Tavernier. -

