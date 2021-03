Benigni a Mattarella: "Per lei farei anche il barbiere" (Di giovedì 25 marzo 2021) “Sono veramente felice, onorato diessere qui in questa sede per omaggiare il genio di Dante”.Emozionato, Roberto Benigni è al Quirinale per celebrare il Dantedì alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “Ho stima, ammirazione per lei - dice al Capo dello Stato - mi vergogno, vorrei abbracciarla ma non si può. Vorrei rendermi utile per lei: se ha bisogno di un corazziere, perché qualcuno è in ritardo o ha il raffreddore, ho già pronta l’uniforme. Oppure il cuoco, l’autista, il sarto, il barbiere: una volta l’ho vista in tv e non aveva il barbiere. Ecco, le faccio i capelli vestito da corazziere”. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 25 marzo 2021) “Sono veramente felice, onorato diessere qui in questa sede per omaggiare il genio di Dante”.Emozionato, Robertoè al Quirinale per celebrare il Dantedì alla presenza del presidente della Repubblica Sergio: “Ho stima, ammirazione per lei - dice al Capo dello Stato - mi vergogno, vorrei abbracciarla ma non si può. Vorrei rendermi utile per lei: se ha bisogno di un corazziere, perché qualcuno è in ritardo o ha il raffreddore, ho già pronta l’uniforme. Oppure il cuoco, l’autista, il sarto, il: una volta l’ho vista in tv e non aveva il. Ecco, le faccio i capelli vestito da corazziere”.

