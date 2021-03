Vincolo triennale dopo il trasferimento | è valido per tutte le tipologie di movimento

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il docente nelnon potrà partecipare alla mobilità per un triennio. Il blocco interessa sia i trasferimenti che i passaggi L'articolo .

Advertising

candy11_c : @corzunino @repubblica Tutti i primi 200 assunti hanno ottenuto la regione espressa come prima o seconda preferenza… - candy11_c : @corzunino @repubblica Il bando prevedeva un vincolo triennale nella regione di assunzione. Nella schermata della d… - brunellabertoni : @Tuxi62 È una possibilità. Sono abbastanza vecchia da aver maturato il punteggio necessario per scegliere. Credo ch… - orizzontescuola : Mobilità 2021, trasferimento docente primaria a posto di lingua. Vincolo triennale e continuità -

Ultime Notizie dalla rete : Vincolo triennale

Orizzonte Scuola

Uno dei contro della scelta della preferenza puntuale di scuola è quello di dovere sottostare aldi mobilità. Live notizie scuola Tutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale,...Gli elementi oggettivi della protesta in questo caso sono 2: A) il primo aver fatto un concorso nazionale ed aver applicato regole regionali (è la ratio con cui si attribuisce il...I Dirigenti Scolastici fuori regione proclamano lo stato di agitazione. Conferenza stampa il 24 marzo alle 10.30 sulla pagina facebook e sul canale youtube ...(Teleborsa) – Fa discutere il blocco per cinque anni degli spostamenti del personale assunto. Secondo la stampa specializzata a poche settimane dalla pubblicazione dell’ordinanza sulla ...