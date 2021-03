Vaccino | ritardi AstraZeneca? È tutta una questione di soldi

Advertising

M5S_Europa : #AstraZeneca non riesce a garantire la produzione che aveva indicato e si scopre che utilizza solo uno stabilimento… - franser_real : Ritardi e successi nella corsa al vaccino anti-Covid - Ruffino_Lorenzo : @FrancCarr Quando finiremo gli over 80 dovremmo avere un'importante riduzione dei decessi. Ma prima che il vaccino… - StefaniaFalone : RT @andcapocci: Astrazeneca, storia del vaccino più pazzo del mondo. - LauraCelotto : Ritardi e comunicazione, gli inciampi di AstraZeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino ritardi

Il Sole 24 ORE

... "L'86% degli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali ha già ricevuto una dose die ... E siamo già all'opera per compensare idi questi mesi. Dobbiamo farlo per la salute dei ...L'obiettivo del 70 per cento "significa 255 milioni di persone sopra i 18 anni, e dovremmo farcela con i vaccini che avremo alla fine del secondo trimestre", contando anche sul nuovomonodose ...“Sappiamo come farlo: abbiamo quattro vaccini sicuri ed efficaci ... E siamo già all’opera per compensare i ritardi di questi mesi. Dobbiamo farlo per la salute dei cittadini, per l’istruzione dei ...Giornata di interventi parlamentari per il premier Draghi, prima in Senato e poi alla Camera: ecco cosa ha detto in vista del Consiglio europeo del 25 e 26 marzo.