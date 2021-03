Technogym | nel 2021 punta a crescita a doppia cifra del fatturato

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) –chiude l’esercizio 2020 con unpari a 510 milioni di euro in calo del 23,8% rispetto al 2019 (-22,6% a cambi costanti). L’Ebitda Adjusted è pari a 96,9 milioni, in contrazione di 50,9 milioni (-34,5%) rispetto a 147,8 milioni del 2019 Il Risultato Operativo Adjusted è pari a Euro 58,9 milioni, in contrazione di 53,7 milioni (-47,7%) rispetto all’anno precedente. L’Utile Adjusted si è attestato a 43,4 milioni, in diminuzione di 41,8 milioni (-49%) nei confronti degli 85,2 milioni del 2019. Tale decremento – spiega la società in una nota – “è principalmente relativo al decremento del Risultato Operativo sopramenzionato”. Sempre nel periodoha registrato una importante generazione di cassa, pari a 95,4 milioni pre tasse (con un conversion rate pari al 103%), “senza rinunciare agli investimenti ...