Serie C | focolaio nel Foggia | a rischio la partita contro il Palermo

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Attraverso una nota, ilha comunicato che sono ben 10 i casi di positività al Covid-19 riscontrati nell’ultimo giro di tamponi. Pessime notizie in vista del matchilin programma lunedì 29 marzo, arinvio. Ulteriori novità emergeranno nei prossimi giorni ed in base all’evoluzione della situazione. Di seguito il comunicato del club pugliese: “Il Calcio1920 comunica che, dai tamponi effettuati nell’ambito deilli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di dieci calciatori della prima squadra. In accordo con le Autorità sanitarie, i tesserati sono già stati messi in isolamento fiduciario presso i rispettivi domicili, sotto la supervisione dello staff medico rossonero. Il club continuerà a seguire l’iter previsto dai ...