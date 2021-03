Raggi a Zingaretti: "Le parole sono pietre" (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Le parole hanno un peso. Le parole sono pietre. Le parole colpiscono, feriscono, fanno male. Le parole hanno delle conseguenze nella vita delle persone. Le parole non sono chiacchiere. Ieri Nicola Zingaretti ha rivendicato con orgoglio di essere stato ‘il primo a dire che considerava la ricandidatura di Virginia Raggi una minaccia per Roma’. Una minaccia. Sì, proprio così: una minaccia”. Questa la risposta durissima della sindaca di Roma, Virginia Raggi, alle parole del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, apparsa sul profilo facebook della prima cittadina. “Secondo Zingaretti, quindi, la minaccia per Roma non è rappresentata dalla ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) “Lehanno un peso. Le. Lecolpiscono, feriscono, fanno male. Lehanno delle conseguenze nella vita delle persone. Lenonchiacchiere. Ieri Nicolaha rivendicato con orgoglio di essere stato ‘il primo a dire che considerava la ricandidatura di Virginiauna minaccia per Roma’. Una minaccia. Sì, proprio così: una minaccia”. Questa la risposta durissima della sindaca di Roma, Virginia, alledel presidente della Regione Lazio, Nicola, apparsa sul profilo facebook della prima cittadina. “Secondo, quindi, la minaccia per Roma non è rappresentata dalla ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Sindaco di Roma, Nicola Zingaretti: 'Non mi candido e considero la ricandidatura di Virginia Raggi una m… - SkyTG24 : Roma, Raggi: 'Per Zingaretti la minaccia sono io, non i Casamonica' - fattoquotidiano : Roma, Beppe Grillo blinda (di nuovo) la Raggi: “Massimo sostegno alla nostra guerriera”. E rilancia il post della s… - lamaschera4 : RT @carlakak: Virginia Raggi: 'Secondo Zingaretti il pericolo per Roma non sono i criminali ma una giovane donna che gira sotto scorta per… - lamaschera4 : Il PD non cambia ma, grazie ai #CuliAlCaldo di V. Corrado e R. Lombardi, Zingaretti può schiaffeggiare Virginia Rag… -