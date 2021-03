Programmi | Europa Verde | “Dovremmo diventare modello di OneHealth”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono Luigi Esposito e Roberto Marino, commissari dia Benevento e provincia, a indicare le priorità tematiche per il territorio sannita del sole che ride: “Non si può pensare di vivere in una bolla protetta senza essere toccati dal mondo esterno e le politiche sino ad oggi messe in atto dalla amministrazione in carica hanno tenuto conto delle singole esigenze, senza pensare che chi riceve un piacere individuale, finisce con il ledere la comunità e quindi anche chi ha ricevuto il piacere. Bisogna tentare di cambiare l’assunto che anche l’ONU propone nel Piano per lo Sviluppo Sostenibile: “è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità”. Se non poniamo per prima cosa il Pianeta non saremo in grado di portare prosperità e benessere alle persone. È questa la differenza tra i Verdi e tutti coloro ...