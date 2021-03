Petrolio: prezzi in rialzo oltre il 5%, pesa chiusura temporanea canale di Suez (2) (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) - Il 19 marzo, ricorda l'analisti, "i prezzi del Petrolio sono stati temporaneamente sostenuti da un'altra potenziale interruzione dell'offerta. L'attacco di un drone ad un impianto petrolifero dell'Arabia Saudita ha inizialmente suscitato preoccupazioni per le interruzioni dell'approvvigionamento. Tuttavia, questo ha rapidamente ceduto il passo alle preoccupazioni della domanda menzionate in precedenza. Pensiamo che con la ripresa delle forniture dal canale di Suez, questo premio di shock dell'offerta possa dissiparsi rapidamente". Più in generale ed escluso l'incidente temporaneo nel canale di Suez che oggi ha avuto un impatto rialzista, Ipek Ozkardeskaya, senior Analyst di Swissquote, ha spiegato che per quanto riguarda l'andamento del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Adnkronos) - Il 19 marzo, ricorda l'analisti, "idelsono statimente sostenuti da un'altra potenziale interruzione dell'offerta. L'attacco di un drone ad un impianto petrolifero dell'Arabia Saudita ha inizialmente suscitato preoccupazioni per le interruzioni dell'approvvigionamento. Tuttavia, questo ha rapidamente ceduto il passo alle preoccupazioni della domanda menzionate in precedenza. Pensiamo che con la ripresa delle forniture daldi, questo premio di shock dell'offerta possa dissiparsi rapidamente". Più in generale ed escluso l'incidente temporaneo neldiche oggi ha avuto un impatto rialzista, Ipek Ozkardeskaya, senior Analyst di Swissquote, ha spiegato che per quanto riguarda l'andamento del ...

