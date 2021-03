Occupazione: gli ingegneri tra i più richiesti sul mercato del lavoro (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Bologna 24 marzo 2021) - Bologna, 24 marzo 2021. A dispetto dell'attuale panorama socio economico, strettamente vincolato dall'emergenza sanitaria in atto, il comparto dei servizi professionali di ingegneria è alla continua ricerca di risorse. Nell'ultimo anno, così come testimonia il monitoraggio dei bandi 2020 realizzato dalla Fondazione CNI – Consiglio Nazionale degli ingegneri – i bandi di gara pubblicati, solo nel campo dell'ingegneria, hanno avuto un importo totale di oltre un miliardo e 600 mila euro: un dato destinato ad aumentare nei prossimi mesi, in previsione dei grandi investimenti che, con l'immissione sul mercato dei fondi provenienti dal Recovery Fund, potrebbero interessare i comparti delle infrastrutture e dell'impiantistica. Per far parte della possibile evoluzione del mercato che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Bologna 24 marzo 2021) - Bologna, 24 marzo 2021. A dispetto dell'attuale panorama socio economico, strettamente vincolato dall'emergenza sanitaria in atto, il comparto dei servizi professionali dia è alla continua ricerca di risorse. Nell'ultimo anno, così come testimonia il monitoraggio dei bandi 2020 realizzato dalla Fondazione CNI – Consiglio Nazionale degli– i bandi di gara pubblicati, solo nel campo dell'a, hanno avuto un importo totale di oltre un miliardo e 600 mila euro: un dato destinato ad aumentare nei prossimi mesi, in previsione dei grandi investimenti che, con l'immissione suldei fondi provenienti dal Recovery Fund, potrebbero interessare i comparti delle infrastrutture e dell'impiantistica. Per far parte della possibile evoluzione delche ...

Advertising

rubio_chef : Comunque sta cosa che quasi tutto il mondo schifi le/gli israeliane/i???? e ami le/i palestinesi????, le/li fa impazzir… - Silvia76023440 : RT @OrtigiaP: @matteosalvinimi aperture immediate.. inaccettabile con il calo mostruoso dell'occupazione e con le cure che ci sono per il C… - 6DaniEla9 : RT @ROMA_News: Il 24 marzo 1944, l’eccidio delle Fosse Ardeatine: una delle pagine più buie dell’occupazione nazista di Roma. La nostra cit… - AlRaptor42 : RT @unoscribacchino: Albert Kesselring, comandante delle forze di occupazione tedesche in Italia, disse che gli italiani avrebbero dovuto d… - ROMA_News : Il 24 marzo 1944, l’eccidio delle Fosse Ardeatine: una delle pagine più buie dell’occupazione nazista di Roma. La n… -