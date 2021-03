Nuovi dati sulle esplosioni più violente dell’universo (Di mercoledì 24 marzo 2021) Secondo un nuovo studio oltre 6 miliardi di anni fa, le regioni periferiche della Via Lattea erano le più sicure per lo sviluppo di eventuali forme di vita, al riparo dalle esplosioni più violente dell’universo L’universo è un luogo ricco di esplosioni, eventi poderosi che riversano enormi quantità di energia nello spazio circostante. Fortunatamente non… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Secondo un nuovo studio oltre 6 miliardi di anni fa, le regioni periferiche della Via Lattea erano le più sicure per lo sviluppo di eventuali forme di vita, al riparo dallepiùL’universo è un luogo ricco di, eventi poderosi che riversano enormi quantità di energia nello spazio circostante. Fortunatamente non… L'articolo Corriere Nazionale.

