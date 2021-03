Non fare nulla è diventato uno sport agonistico in Corea del Sud: la competizione che premia chi riesce a non fare niente per 90 minuti (Di mercoledì 24 marzo 2021) La nullafacenza è una competizione nazionale e no, non è uno scherzo. Accade in Corea del Sud e precisamente nella capitale Seul, una delle città più trafficate e dinamiche del pianeta. “Space Out Competition” è il nome del concorso che valuta chi riesce a fissare lo spazio vuoto più a lungo senza perdere la concentrazione. WoopsYang, l’artista visivo che ha creato l’evento nel 2014, ha dichiarato che è progettato per evidenziare quanto le persone hanno fatto lavorare troppo il cervello e quanto hanno da guadagnare facendo una pausa. Durante l’evento, che avviene una volta all’anno con circa 70 partecipanti, i concorrenti non possono fare nulla per 90 minuti: se ti addormenti, inizi a ridere o utilizzi il cellulare, sei squalificato. Non solo, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Lafacenza è unanazionale e no, non è uno scherzo. Accade indel Sud e precisamente nella capitale Seul, una delle città più trafficate e dinamiche del pianeta. “Space Out Competition” è il nome del concorso che valuta chia fissare lo spazio vuoto più a lungo senza perdere la concentrazione. WoopsYang, l’artista visivo che ha creato l’evento nel 2014, ha dichiarato che è progettato per evidenziare quanto le persone hanno fatto lavorare troppo il cervello e quanto hanno da guadagnare facendo una pausa. Durante l’evento, che avviene una volta all’anno con circa 70 partecipanti, i concorrenti non possonoper 90: se ti addormenti, inizi a ridere o utilizzi il cellulare, sei squalificato. Non solo, la ...

