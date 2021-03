Napoli, spunta l’ipotesi Jorginho, l’Ag: “Vuole tornare in Italia” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – In estate sarà rivoluzione per il club di Aurelio De Laurentiis che a partire dalla panchina vorrà effettuare un cambio di allenatore. Per quanto riguarda la rosa invece un segnale è arrivato dall’Agente di Jorginho. A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Joao Santos, agente tra gli altri di Jorginho: “Jorginho e il ritorno al Napoli? E’ una situazione di cui si parla spesso, lui ha fatto benissimo nel Napoli. Oggi c’è un momento diverso per lui, è al Chelsea ed è un giocatore importante per l’allenatore. tornare al Napoli sarebbe un passo indietro? Ovviamente parliamo di un giocatore della Nazionale Italiana, quindi dopo il Chelsea il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– In estate sarà rivoluzione per il club di Aurelio De Laurentiis che a partire dalla panchina vorrà effettuare un cambio di allenatore. Per quanto riguarda la rosa invece un segnale è arrivato dalente di. A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Joao Santos, agente tra gli altri di: “e il ritorno al? E’ una situazione di cui si parla spesso, lui ha fatto benissimo nel. Oggi c’è un momento diverso per lui, è al Chelsea ed è un giocatore importante per l’allenatore.alsarebbe un passo indietro? Ovviamente parliamo di un giocatore della Nazionalena, quindi dopo il Chelsea il ...

