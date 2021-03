Napoli, il sogno di De Laurentiis è Allegri: tutti i nomi per il dopo Gattuso (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe portare al Maradona Massimiliano Allegri per sostituire Gennaro Gattuso. tutti i dettagli Il Napoli sembra sempre più destinato a cambiare allenatore al termine della stagione e secondo Corriere dello Sport il sogno del presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe quello di portare al Maradona Massimiliano Allegri. Ragionamenti in corso anche su Luciano Spalletti e Paulo Fonseca così come si valutano profili di secondo piano come Ivan Juric, Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente Aurelio Devorrebbe portare al Maradona Massimilianoper sostituire Gennaroi dettagli Ilsembra sempre più destinato a cambiare allenatore al termine della stagione e secondo Corriere dello Sport ildel presidente Aurelio Desarebbe quello di portare al Maradona Massimiliano. Ragionamenti in corso anche su Luciano Spalletti e Paulo Fonseca così come si valutano profili di secondo piano come Ivan Juric, Vincenzo Italiano e Roberto De Zerbi Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Daniele20052013 : Napoli, il sogno di De Laurentiis è Allegri: tutti i nomi per il dopo Gattuso - cn1926it : #CdS – Il sogno di #DeLaurentiis si chiama #Allegri: con #Gattuso sarà addio in ogni caso - annoiatoh24 : SARÒ CON TEEE E NON DEVI MOLLARE ABBIAMO UN SOGNO NEL CUOREE NAPOLI TORNA CAMPIONE - infoitsport : Napoli, quanti rimpianti! Altro che Champions, al completo il sogno sarebbe stato diverso - 19max85 : @Marcello_Fsc @SaxSan2 Aaaaaa...... Eccoooooooo.... Speravo nel Napoli....... Sogno di un pomeriggio di inizio primavera???????? -