Morto George Segal | attore dei «Goldbergs» e quasi premio Oscar

(Di mercoledì 24 marzo 2021) George Segal, l’Albert Pops Solomon dei Goldbergs, è morto nella mattina di martedì, in California. A portarlo via con sé, ottantasettenne, sarebbero state le «complicazioni dovute ad un intervento chirurgico di bypass cardiaco», ha spiegato a Deadline la moglie, Sonia, sposata nel 1996, pochi mesi dopo l’improvvisa scomparsa della seconda signora Segal. L’attore, che nel 1967 ha sfiorato l’Oscar come miglior non protagonista per la propria interpretazione in Chi ha paura di Virginia Woolf?, è stato sposato tre volte, in totale. Nel 1956, prima ancora di esordire al cinema, è andato all’altare con Marion Freed, di professione montatrice. Poi, nel 1983, è convolato a nozze con Linda Rogoff, conosciuta durante una notte di musica e festa. Nel 1996, quando la Rogoff è morta, Segal ha sposato Sonia, compagna di studi e amica di vecchia data.

