Leonardo serie tv, Adinolfi: “Bacio omo? E’ tassa a nota lobby” (Di mercoledì 24 marzo 2021) “C’è chi mi vorrebbe agitato per il ‘Bacio omo’ nella fiction su Leonardo, ma so bene ormai che se non paghi la tassa alla nota lobby su Gaiuno non muovi un dito. Più preoccupante il modo con cui Alberto Matano fa propaganda al ddl Zan senza contraddittorio. È antidemocratico”. Lo scrive su Twitter il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) “C’è chi mi vorrebbe agitato per il ‘’ nella fiction su, ma so bene ormai che se non paghi laallasu Gaiuno non muovi un dito. Più preoccupante il modo con cui Alberto Matano fa propaganda al ddl Zan senza contraddittorio. È antidemocratico”. Lo scrive su Twitter il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, Mario. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

altrogiornorai1 : “Leonardo era un uomo che non si arrendeva mai” Giovanni Scifoni tra i protagonisti della serie #Leonardo in onda q… - Raiofficialnews : ?? #Leonardo, in anteprima mondiale la serie-evento con Aidan Turner e Matilda De Angelis, da martedì #23marzo alle… - Raicomspa : ??La serie evento #Leonardo - con Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore e con la partecipazione straord… - Vale97B : RT @yleniaindenial: Vedere la serie prima degli americani e ad un orario decente è una di quelle cose che mi fa godere. #leonardolaserie #… - louissorridimi : non io che non ho guardato leonardo la serie perché ero convinta che lo rendessero etero -