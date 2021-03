L’algoritmo | sbagliato | del governo che esclude dai ristori tanti imprenditori in ginocchio

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Dimenticati dalConte bis, dimenticati allo stesso identico modo da unDraghi che continua a non capire la situazione, drammatica, dell’economia reale, fatta di famiglie italiane messe inda mesi e mesi di stop forzato, senza poter lavorare. Trasformati, loro malgrado, nei nuovi “esodati dai”, esclusi anche da quei minimi aiuti che pure altri hanno ricevuto. Parliamo di quegliche hanno perso, nel corso del 2020, tra il 50% e il 75% del fatturato. E che aspettano ancora che qualcuno si accorga di loro. Storie simili, in ogni Regione d’Italia. Il Sole 24 Ore ha raccontato quella di Lorenzo, che ha aperto una partita Iva a fine 2018 per ottenere un finanziamento bancario ma ha finito la ristrutturazione del suo immobile e ospitato i primi clienti del ...