Italia-Irlanda del Nord | giornata da record per Steven Davis

La sfida Italia-Irlanda del Nord di giovedì 25 marzo non sarà solamente l'inizio delle qualificazioni ai Mondiali 2022, sarà soprattutto una giornata da record per Steven Davis. Il centrocampista infatti raggiungerà la 125esima presenza con la sua nazionale, diventando uno dei calciatori con più "caps" in una rappresentativa del Regno Unito: Inghilterra, Scozia, Galles e, appunto, Irlanda del Nord. Il 36enne Steven Davis nella partita contro l'Italia raggiungerà infatti Peter Shilton (storico portiere dell'Inghilterra) in cima alla classifica dei "più presenti" grazie alla sua 125esima apparizione. Il centrocampista Nordirlandese ha esordito con la "green and white

