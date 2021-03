It Takes Two riceve i primi voti e Josef Fares, Geoff Keighley e Phil Spencer commentano su Twitter (Di mercoledì 24 marzo 2021) It Takes Two è il nuovo titolo di Hazelight, i creatori di A Way Out: sebbene il gioco uscirà per tutti il 26 marzo, la stampa specializzata ha avuto già l'occasione di poter provare il titolo e in queste ore stanno arrivando le prime recensioni (ci siamo anche noi, se siete curiosi di sapere il nostro parere). Ovviamente chi poteva commentare i primi voti della critica se non Josef Fares stesso? Fares è noto per essere schietto e per non avere filtri. Durante i The Game Awards nel 2017, Fares è apparso sul palco in cui ha dichiarato quanto fosse appassionato, prima di urlare "F**k the Oscar". Più recentemente, lo sviluppatore ha avuto da ridire per la nomenclatura di Xbox Series X/S dichiarando che manda in confusione le persone. Dopo la pubblicazione delle prime ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 24 marzo 2021) ItTwo è il nuovo titolo di Hazelight, i creatori di A Way Out: sebbene il gioco uscirà per tutti il 26 marzo, la stampa specializzata ha avuto già l'occasione di poter provare il titolo e in queste ore stanno arrivando le prime recensioni (ci siamo anche noi, se siete curiosi di sapere il nostro parere). Ovviamente chi poteva commentare idella critica se nonstesso?è noto per essere schietto e per non avere filtri. Durante i The Game Awards nel 2017,è apparso sul palco in cui ha dichiarato quanto fosse appassionato, prima di urlare "F**k the Oscar". Più recentemente, lo sviluppatore ha avuto da ridire per la nomenclatura di Xbox Series X/S dichiarando che manda in confusione le persone. Dopo la pubblicazione delle prime ...

Advertising

xbox_series : buoni voti per questo co-op per giocare in 2 interessante - Eurogamer_it : #ItTakesTwo, arrivano i primi voti e #JosefFares, #GeoffKeighley e #PhilSpencer commentano su Twitter. - PlanetR7_ : It Takes Two Recensione: la nuova esplosiva follia co-op di Josef Fares - EclecticFirst : Sto leggendo varie opinioni su 'It Takes Two', e sembra splendido... ora voglio giocarci - GamingToday4 : It Takes Two: i voti della critica parlano di un ottimo gioco -