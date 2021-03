Integrazione territorio e scuola | quando le famiglie diventano protagoniste

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 24 marzo 2021) (di Salvatore Della Capa, Coordinamento Progetti Cadiai Cooperativa Sociale) La Città Metropolitana di Bologna è unnotoriamente virtuoso e ricco di opportunità e servizi educativi, caratterizzata da una comunità educante plurale, che tiene in costante dialogo tra loro, enti pubblici e terzo settore. A rinforzare ciò negli ultimi anni è intervenuta un’offerta progettuale sempre più varia, proveniente spesso da iniziative private, con obiettivi specifici in molti casi legati al rinforzo delle reti territoriali e al protagonismo dei giovani e delle. Questa tipologia di progettualità permette, integrandosi pienamente con i servizi preesistenti, di allargare l’offerta e rispondere in maniera ancora più completa ed esaustiva alla complessità di bisogni sempre nuovi e in continuo ...