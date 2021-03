Il sannita Angelo è scomparso da 12 giorni | il suo caso finisce a ‘Chi l’ha visto’

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodal 12 marzo. Il trentenne, originario di Castelpagano, ha fatto perdere le proprie tracce, attirando l’attenzione del programma Raiche ha subito avviato le proprie ‘indagini’ per aiutare mediaticamente la famiglia a trovare il ragazzo. Questa la scheda e l’abbigliamento delSesso:MEtà: 30 (al momento della scomparsa)Statura:170Occhi: castaniCapelli: neriAbbigliamento: giubbino beige con cappuccio, pantalone mimetico verde militare, scarponcini scamosciati marroni, orecchini ad ago in legno su entrambi i lobi, zaino nero con strisce biancheda: Castelpagano (Benevento)Data della scomparsa: 12/03/2021Data pubblicazione: 22/03/2021, 30 ...

Angelo, 30 anni, vive a Castelpagano (Benevento) con la famiglia. Intorno alle 20:30 di venerdì 12 marzo è uscito di casa a piedi e non è più rientrato. Ha con sé la patente, ma non il cellulare.