Il cerchietto può essere la soluzione che cercavi per essere in ordine in questi mesi

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Con i parrucchieri chiusi (chissà ancora per quanto tempo) la ricrescita aumenta e la messa in piega è solo un miraggio. Una validaè quella di adornare la chioma con accessori e cerchietti chic. Vediamo quattro modelli da comprare subito. I cerchietti per molte di noi sono semplicemente quei simpatici accessori che da bambine L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it