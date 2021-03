Advertising

ilpost : Il “binge watching” non si è preso tutto - Utilio7 : @IlTraduci @NetflixIT stasera faccio un po di binge-watching per recuperare - flanevrh : pensando al fatto che se ora mi ritrovo a fare binge watching di programmi tipo il tuo peggior incubo, vicini assas… - CiracoFrancesca : Io: Oggi sarò super produttiva perché devo finire di preparare un esame Sempre io: faccio binge watching di Brooklyn Nine-Nine - MatteoBusa : @marioadinolfi Fai un ordine maxi da Foodora e poi Binge Watching di Don Matteo: vedrai che tutto passerà. -

Ultime Notizie dalla rete : binge watching

Il Post

Guardare serie TV può diventare una dipendenza? Assolutamente sì, si chiamae bisogna imparare a ......eating (abbuffate incontrollate, ndr) più diffuso in città assieme, però, algaming (sovraesposizione a tv, schermi o videogiochi, ndr). Mancano le relazioni e mancano ...Quando Netflix cominciò a pubblicare le serie tutte-e-subito qualcuno ipotizzò che sarebbe diventata la norma, ma la tradizionale cadenza settimanale continua a resistere ...Amanti seriali di binge-watching, questa novità è per voi. Netflix: arrivano i reality TV Non è la prima volta che Netflix si allontana dalla sua classica policy che ha reso popolare il servizio; la ...