Ha un tumore ma i medici rinviano l’intervento a causa del Covid: Adrian muore a 46 anni (Di mercoledì 24 marzo 2021) È morto a 46 anni per un tumore che poteva essere operato perché l’intervento è stato rimandato a causa della pandemia di Covid. Adrian Rogers, di Redford, nel Regno Unito, ha voluto spendere i suoi ultimi giorni di vita per denunciare quanto accadutogli, raccontando ai giornali locali inglesi come quell’intervento chirurgico a cui non è riuscito a sottoporsi avrebbe potuto salvarlo dal cancro al colon che lo aveva colpito. La pandemia di coronavirus ha portato infatti gli ospedali inglesi al collasso e così, per far fronte ai malati di Covid, i medici hanno dovuto prima rinviare e poi annullare il suo intervento (come anche altre centinaia di operazioni ), nonostante fosse considerato urgente e salvavita. Nel corso dei mesi però, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) È morto a 46per unche poteva essere operato perchéè stato rimandato adella pandemia diRogers, di Redford, nel Regno Unito, ha voluto spendere i suoi ultimi giorni di vita per denunciare quanto accadutogli, raccontando ai giornali locali inglesi come quelchirurgico a cui non è riuscito a sottoporsi avrebbe potuto salvarlo dal cancro al colon che lo aveva colpito. La pandemia di coronavirus ha portato infatti gli ospedali inglesi al collasso e così, per far fronte ai malati di, ihanno dovuto prima rinviare e poi annullare il suo intervento (come anche altre centinaia di operazioni ), nonostante fosse considerato urgente e salvavita. Nel corso dei mesi però, il ...

