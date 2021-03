Fosse Ardeatine: l'omaggio di Mattarella nel 77/mo anniversario dell'eccidio (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio questa mattina al Mausoleo ardeatino nel 77/mo anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Una cerimonia in formato ristretto per il rispetto delle norme per il contenimento della pandemia, ma che il Capo dello Stato ha comunque voluto celebrare, dopo che lo scorso anno, nel pieno del lockdown, non fu possibile. Ad accompagnare Mattarella, il presidente dell'Anfim, (Associazione nazionale famiglie italiane martiri), Francesco Albertelli, e la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Il Presidentea Repubblica, Sergio, ha resoquesta mattina al Mausoleo ardeatino nel 77/mo. Una cerimonia in formato ristretto per il rispettoe norme per il contenimentoa pandemia, ma che il Capoo Stato ha comunque voluto celebrare, dopo che lo scorso anno, nel pieno del lockdown, non fu possibile. Ad accompagnare, il presidente'Anfim, (Associazione nazionale famiglie italiane martiri), Francesco Albertelli, e la presidente'Unionee Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni. Il ...

