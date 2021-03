Formula 1 | i piloti del Mondiale 2021

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Idi1. Mick Schumacher pronto all’esordio tra i ‘grandi’. Carlos Sainz alla sua ‘prima’ con la Ferrari. ROMA – Idi1. Una stagione con molti cambiamenti rispetto a quella precedente. Le novità più importanti riguardano sicuramente la Haas. Il team satellite della Ferrari ha deciso di affidarsi ai rookie Mick Schumacher e Nikita Mazepin. Per l’esordio la Aston Martin ha deciso di affidarsi al canadese Lance Stroll e Sebastian Vettel. Al posto del tedesco in Ferrari è arrivato Carlos Sainz. Spagnolo in McLaren sostituito da Daniel Ricciardo che, a sua volta, ha lasciato il posto in Renault a Fernando Alonso. Il puzzle dei ‘nuovi’ è completato da Sergio Perez in Red Bull per Alexander Albon e Yuki Tsunoda in AlphaTauri. I ...