Fiorentina | Baiano | “Iachini dovrà condurre la nave in porto”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ciccio, storico ex attaccante dellae in maglia viola per cinque stagioni dal 92 alla 97, ha detto la sua sull’attuale situazione della squadra in seguito alle dimissioni di ieri del tecnico Prandelli. Una decisione che ha sorpreso l’intero ambiente ma che, nella testa del tecnico di Orzinuovi, aveva iniziato a maturare già da tempo, frutto di un ambiente calcio a lui ormai estraneo e del disagio dovuto alla mancanza del sostegno necessario da parte della società che ha reso sempre più complicato riuscire a gestire nel modo più giusto e adeguato la squadra. Così, dopo la sconfitta interna contro il Milan per 3-2 di domenica pomeriggio, solo l’ultimo di tanti risultati negativi, ecco nella mattinata di ieri le dimissioni. Al posto di Cesare, la società viola ha deciso di richiamare il tecnico, che era stato ...

FabrizioSapia : Per trovare una squadra peggiore della Fiorentina 20/21 nel rapporto valore della rosa/punti in classifica, debbo t… -

... ma gli azzurri sono perfettamente in linea con il programma - queste le parole di Francesco...? Credo molto in questo presidente, che ha idee molto importanti. Ha iniziato costruendo ...Questo il pensiero di Francesco, ex calciatore - tra le altre - die Napoli, che ha vissuto due parentesi in rosanero da secondo di Beppe Sannino. Intervistato da TuttoC, l'ex ...E come allenatore alla fine sei sempre solo. Il tecnico ha valorizzato Vlahovic e anche Quarta, che ha dato sicurezza e cattiveria ad un reparto che era un po’ molle. Ci si aspettava un cambio di pass ...Infine Baiano ha voluto ricordare che “solo gli infortuni hanno frenato la stagione del Napoli Decisiva per la vittoria del Napoli la doppietta di Mertens. Napoli, rebus attacco. Baiano: 'Osimhen può ...