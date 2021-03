F1 Gp Bahrain 2021 | programma | date | orari e diretta tv prima gara del Mondiale

(Di mercoledì 24 marzo 2021) L’attesa sta per finire. Ildi Formula 1è ormai alle porte: rispetto alla tradizione, ormai sconvolta dalla pandemia, non si comincerà dall’Australia ma bensì dal. Il circuito di Sakhir ospiterà latappa della rassegna iridata con tutti a caccia della Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, favoriti numeri uno per il successo finale. Attenzione alla Red Bull di Max Verstappen e del neo arrivato Sergio Perez, mentre le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a fare un salto di qualità rispetto ad un 2020 davvero difficile. Ma ci sono tanti, tantissimi temi caldi: l’Aston Martin di Sebastian Vettel, la Renault di Fernando Alonso e poi c’è quel Mick Schumacher in Haas che fa venire i brividi solo al pensiero. QUANDO SI PARTE – Il semaforo verde si accenderà venerdì 26 marzo ...

Regolamenti, modifiche neutralizzate Ultimo passaggio verso il GP deldedicato alle differenze percepite tra la monopostoe la 2020, alla luce delle variazioni regolamentari. Il recupero ...Mi aspetto unmolto difficile". Una sensazione amplificata dai recenti test in, dove Hamilton ha faticato a trovare feeling e velocità con una Mercedes nervosa e imprevedibile. "Dobbiamo ...Esteban Ocon non vede l'ora di scendere in pista con la nuova A521 per il Gran Premio del Bahrain, appuntamento inaugurale del prossimo mondiale 2021 di Formula 1. Intervistato dal sito ufficiale dell ...I test in Bahrain hanno messo in luce una A521 molto solida e affidabile, ma lascia ancora qualche dubbio sul fronte delle prestazioni, che solo le prime gare della stagione potranno risolvere grazie ...