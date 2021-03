Euro Zona, fiducia consumatori migliora a marzo (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Segnali di miglioramento per la fiducia dei consumatori Europei. La stima flash dell’ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità Europea (DG ECFIN) evidenzia che il sentiment dei consumatori è salito di 4 punti ad un livello di -10,8 punti rispetto ai -14,5 di febbraio. Le attese del mercato erano per un miglioramento fino a -14,5 punti. Nel complesso dell’Unione Europea l’indicatore è pari a -12,1 punti. Entrambi gli indicatori si stanno avvicinando alla traiettoria di lungo termine (-11,1 per l’Area Euro e -10,6 punti per l’UE27). (Foto: Dimitris Vetsikas / Pixabay) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 marzo 2021) (Teleborsa) – Segnali dimento per ladeipei. La stima flash dell’ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunitàpea (DG ECFIN) evidenzia che il sentiment deiè salito di 4 punti ad un livello di -10,8 punti rispetto ai -14,5 di febbraio. Le attese del mercato erano per unmento fino a -14,5 punti. Nel complesso dell’Unionepea l’indicatore è pari a -12,1 punti. Entrambi gli indicatori si stanno avvicinando alla traiettoria di lungo termine (-11,1 per l’Areae -10,6 punti per l’UE27). (Foto: Dimitris Vetsikas / Pixabay)

