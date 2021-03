Dybala Juventus | filtra ottimismo | svelata la data del suo rientro

(Di mercoledì 24 marzo 2021)– Dopo la brutta sconfitta subita contro il Benevento, ladeve guardarsi le spalle per riuscire ad ottenere una qualificazione in Champions League. Qualificazione assolutamente fondamentale per le casse del club bianconero, falcidiato negli ultimi bilanci. In questo rush finale, la compagine di Pirlo ha assoluto bisogno del recupero di Paulo, ecco quando rientrerà La Joya è ferma dal 10 gennaio a causa di un problema al ginocchio patito per un intervento scomposto di Obiang. Secondo quanto riferito da tuttojuve.com, l’attaccante argentino sarebbe in procinto di rientrare già contro il Torino. Leggi anche:, Morata: “CR7? Ecco la verità sul Real. Sul mio futuro a Torino…” Possibile che Pirlo gli conceda qualche ...

ljttlewolf : mi sto già preparando mentalmente a dire addio a Paulo Dybala come giocatore della Juventus FC, seguiranno aggiorna… - 73Momy71 : @MCriscitiello @tvdellosport Buongiorno, si sta criticando il centrocampo della Juventus ma siamo sicuri sia così s… - gilnar76 : Valore giocatori #Juve ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - AntonioTampone : RT @_Dengis: Al momento, PAULO DYBALA è la Juventus - MerihTop : Buongiorno, io sblocca voi ricordo ?? #juventus #Dybala #chiesa

L'ex attaccante Antonio Cassano su Twitch ha parlato del caso Dybala, fuori da quasi tre mesi e in grande difficoltà: 'Tra i punti interrogativi della Juventus c'è anche quello legato a Paulo Dybala. Io non so se ha ancora problemi fisici o no, a me arrivano voci che mi dicono abbia ancora dei fastidi al ginocchio, secondo altri invece ha ancora ... DYBALA JUVENTUS – Dopo la brutta sconfitta subita contro il Benevento, la Juventus deve guardarsi le spalle per riuscire ad ottenere una qualificazione in Champions League. Qualificazione assolutamente fondamentale per le casse del club bianconero. Il giornalista sportivo de 'El Chiringuito' ha dichiarato che la punta del Barcellona potrebbe trasferirsi alla Juventus la prossima stagione ...