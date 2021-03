‘Dittatura sanitaria’? Ci metto la firma! (Di mercoledì 24 marzo 2021) Carissimi, carissimi tutti, inizierò questo pezzo con le parole (sante parole, sane parole, parole sanificate) del mio amico poeta Giuseppe Salvatore: O vaccino o declino. Che si sappia. E per declino parlo di specie, a cascata tutto il resto. Non è un problema di opinione o culturale, la Natura non fa prigionieri né firma armistizi a prescindere. Premia i miglioriHa passo di guerraMa a primaveragenera fiori. Poi aggiunge che “ogni capa è tribunale” del principe de Curtis, in arte Totò. E ci mancherebbe, ponetevi tutte le domande che volete, ma datevi anche le risposte giuste, almeno provateci. La vera perplessità riguarda la distribuzione equa dei vaccini e il loro monopolio da parte delle case farmaceutiche, e sono state dette bellissime parole a riguardo da una donna: l’europarlamentare francese Manon Aubry. Un discorso tosto, di quelli che restano appiccicati alla memoria. Detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Carissimi, carissimi tutti, inizierò questo pezzo con le parole (sante parole, sane parole, parole sanificate) del mio amico poeta Giuseppe Salvatore: O vaccino o declino. Che si sappia. E per declino parlo di specie, a cascata tutto il resto. Non è un problema di opinione o culturale, la Natura non fa prigionieri né firma armistizi a prescindere. Premia i miglioriHa passo di guerraMa a primaveragenera fiori. Poi aggiunge che “ogni capa è tribunale” del principe de Curtis, in arte Totò. E ci mancherebbe, ponetevi tutte le domande che volete, ma datevi anche le risposte giuste, almeno provateci. La vera perplessità riguarda la distribuzione equa dei vaccini e il loro monopolio da parte delle case farmaceutiche, e sono state dette bellissime parole a riguardo da una donna: l’europarlamentare francese Manon Aubry. Un discorso tosto, di quelli che restano appiccicati alla memoria. Detto ...

