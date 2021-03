Dal Portogallo all’Arabia, il portiere Cassio racconta: “Non mi posso cambiare davanti ai compagni perché si imbarazzano…” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Cássio Albuquerque dos Anjos, noto semplicemente come Cassio, ha vissuto tanti anni da calciatore professionista in Portogallo salvo poi voler tentare l'esperienza negli Emirati Arabi, precisamente all'Al Taawon. Il portiere, ora 40enne, ha parlato ai microfoni di A Bola relativamente alle diverse culture tra l'Europa e l'Arabia raccontando in modo particolare alcuni dettagli interni allo spogliatoio e agli allenamenti.Cassio: "Non posso denudarmi davanti ai compagni"caption id="attachment 1111989" align="alignnone" width="823" Cassio/captionSono passati ormai tre anni dal suo trasferimento in Arabia, ma Cassio, ancora, non ci ha proprio fatto abitudine a certi comportamenti da tenere con i compagni di ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 marzo 2021) Cássio Albuquerque dos Anjos, noto semplicemente come, ha vissuto tanti anni da calciatore professionista insalvo poi voler tentare l'esperienza negli Emirati Arabi, precisamente all'Al Taawon. Il, ora 40enne, ha parlato ai microfoni di A Bola relativamente alle diverse culture tra l'Europa e l'Arabiando in modo particolare alcuni dettagli interni allo spogliatoio e agli allenamenti.: "Nondenudarmiai"caption id="attachment 1111989" align="alignnone" width="823"/captionSono passati ormai tre anni dal suo trasferimento in Arabia, ma, ancora, non ci ha proprio fatto abitudine a certi comportamenti da tenere con idi ...

