Covid: sindaco Como, 'allibito da parole Bertolaso' (Di mercoledì 24 marzo 2021) Milano, 24 mar. (Adnkronos) - "Sono allibito e amareggiato come sindaco. Peraltro molto arrabbiato, per non risultare scortese nel termine adottato. Viene offesa la città, e questo non lo posso tollerare. Non può essere in alcun modo giustificabile eventualmente invocare stanchezza e 'pressione', che certamente spesso si subiscono e si patiscono tra chi riveste ruoli pubblici e non solo. In questo periodo, che registra una quantità infinita di persone che soffrono per mille e mille ragioni, non si può derogare dall'essere responsabili e corretti anche in tema di rapporti istituzionali. E di reciproco rispetto". Lo afferma il sindaco di Como, Mario Landriscina, sulle parole del consulente della Regione Lombardia al piano vaccinale, Guido Bertolaso. "Forse questa nostra città si ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Milano, 24 mar. (Adnkronos) - "Sonoe amareggiato come. Peraltro molto arrabbiato, per non risultare scortese nel termine adottato. Viene offesa la città, e questo non lo posso tollerare. Non può essere in alcun modo giustificabile eventualmente invocare stanchezza e 'pressione', che certamente spesso si subiscono e si patiscono tra chi riveste ruoli pubblici e non solo. In questo periodo, che registra una quantità infinita di persone che soffrono per mille e mille ragioni, non si può derogare dall'essere responsabili e corretti anche in tema di rapporti istituzionali. E di reciproco rispetto". Lo afferma ildi, Mario Landriscina, sulledel consulente della Regione Lombardia al piano vaccinale, Guido. "Forse questa nostra città si ...

