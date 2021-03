Covid, come potrebbero cambiare i colori delle Regioni a partire da lunedì 29 marzo (Di mercoledì 24 marzo 2021) come potrebbero cambiare i colori delle Regioni da lunedì 29 marzo Prima di Pasqua i colori delle Regioni potrebbero ulteriormente cambiare: dipenderà dal prossimo monitoraggio settimanale, quello di venerdì 26 marzo, quando scadranno le ultime ordinanze firmate dal ministro Speranza. Per la maggior parte delle Regioni, dall’Emilia Romagna alla Lombardia, dovrebbe essere confermato il massimo livello di allerta, e quindi il colore rosso. Il Lazio dovrebbe invece essere promosso alla zona arancione. La Toscana, la Val d’Aosta e la Calabria potrebbero passare dall’arancione al rosso. In generale si va ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021)da29Prima di Pasqua iulteriormente: dipenderà dal prossimo monitoraggio settimanale, quello di venerdì 26, quando scadranno le ultime ordinanze firmate dal ministro Speranza. Per la maggior parte, dall’Emilia Romagna alla Lombardia, dovrebbe essere confermato il massimo livello di allerta, e quindi il colore rosso. Il Lazio dovrebbe invece essere promosso alla zona arancione. La Toscana, la Val d’Aosta e la Calabriapassare dall’arancione al rosso. In generale si va ...

