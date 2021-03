Caos Lombardia: a Codogno 100 anziani convocati per il vaccino, ma trovano l’hub chiuso (Di mercoledì 24 marzo 2021) A Codogno 100 anziani vengono convocati per vaccino anti-Covid ma l’hub è chiuso È ancora Caos vaccini in Lombardia: nella giornata di martedì 23 marzo, infatti, a Codogno, comune simbolo della prima ondata di Covid, circa 100 anziani over 80 sono stati convocati per la prima dose del vaccino, ma hanno trovato l’hub chiuso. L’apertura del centro vaccinale predisposto, il Palazzetto dello sport, infatti, era prevista per la giornata di mercoledì 24 marzo. “C’è stato un problema di comunicazione fra Asst e Aria sull’apertura” ha spiegato il sindaco di Codogno, Francesco Passerini. La notizia arriva proprio nelle ore in cui è esploso il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 24 marzo 2021) A100vengonoperanti-Covid maÈ ancoravaccini in: nella giornata di martedì 23 marzo, infatti, a, comune simbolo della prima ondata di Covid, circa 100over 80 sono statiper la prima dose del, ma hanno trovato. L’apertura del centro vaccinale predisposto, il Palazzetto dello sport, infatti, era prevista per la giornata di mercoledì 24 marzo. “C’è stato un problema di comunicazione fra Asst e Aria sull’apertura” ha spiegato il sindaco di, Francesco Passerini. La notizia arriva proprio nelle ore in cui è esploso il ...

Advertising

DaniloToninelli : Dopo mesi di caos #vaccini in #Lombardia oggi Salvini e Fontana annunciano l'azzeramento dei vertici di Aria che lo… - ilpost : La #RegioneLombardia ha incolpato dei continui problemi e disservizi delle #vaccinazioni la società ARIA, a cui LA… - LaStampa : Caos vaccini in Lombardia, Mazzoleni contro Fontana: “Sapeva da mesi che la piattaforma non funzionava” - Simone891108401 : RT @Libero_official: Caos #vaccini in #oLombardia, a Pietro #Senaldi non torna un dato: 'Come mai il #Lazio ha metà abitanti e più dosi?' #… - xbiancanerax : RT @mariannaaprile: Salvini su caos vaccini in Lombardia: chi sbaglia paga! Finalmente chiede dimissioni di Fontana, Moratti, Bertolaso, di… -