Calcio | Iffhs | Barcellona squadra del decennio e Juve sesta

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. – (Adnkronos) – Ilè la migliordel2011-2020. L’, l’istituto autorizzato dalla Fifa per le statistiche, ha incoronato i blaugrana come campioni per la seconda volta consecutiva dopo il successo nel2001-2010. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Iffhs

La Juve è sesta al mondo nella classifica dell'ultimo decennio, stilata dal l', la federazione internazionale della statistica del. Al primo posto c'è il Barcellona , seguito da Real Madrid e Bayern Monaco, quarto il Paris Saint - Germain, quinto l'Atletico Madrid. ...Primo il Barcellona, secondo il Real Madrid, terzo Bayern Monaco. E' il podio dei migliori club al mondo dell'ultimo decennio, secondo l', la federazione della statistica deldella Fifa, che assegna alla Juve la sesta posizione negli anni dal 2011 al 2020. Per il club catalano e' il secondo 'successo' decennale dopo ...Roma, 24 mar. - (Adnkronos) - Il Barcellona è la miglior squadra del decennio 2011-2020. L'Iffhs, l'istituto autorizzato dalla Fifa per le statistiche, ha incoronato i blaugrana come campioni per la s ...Primo il Barcellona, secondo il Real Madrid, terzo Bayern Monaco. E’ il podio dei migliori club al mondo dell’ultimo decennio, secondo l’IFFHS, la federazione della statistica del calcio della Fifa, c ...