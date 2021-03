(Di mercoledì 24 marzo 2021) E' stato sicuramente una delle rivelazioni del Barcellona in questa travagliata stagione.non smette di sorprendere, anche se continua a mantenere un basso profilo. Lo hatorivista Esquire: "La miami aiuta a restare coi piedi per terra, viviamo tutto con naturalezza".caption id="attachment 1112023" align="alignnone" width="1200"(getty images)/captionAMBIZIONIrivela anche le sue principali ambizioni: Spero di tornare per il finale di stagione e giocare l'Europeo,dimostrare all'allenatore che posso esserci. Non sono troppo social: nel giorno del mio debutto non li ho guardati molto, perché sapevo che avrebbero parlato di me. Se ti curi troppo di queste cose, ...

Advertising

FCBGoats1 : @HagridFCB @fansjavimiguel Ansu Fati ? ???? - ItaSportPress : Ansu Fati si racconta: 'Resto umile grazie alla mia famiglia. Ora voglio l'Europeo' - - Sevenpress : ANSU FATI BECOMES THE NEWEST CUPRA AMBASSADOR - JanPlaat : @FootySuperTips Ansu Fati - MamaTopota : @Gol Ansu Fati -

Ultime Notizie dalla rete : Ansu Fati

Goal.com

L'attacco delle Furie Rosse non ha un top player in particolare (ricordiamo chenon ci sarà), ma può contare su dei centravanti sempre titolari in Liga. Infine, il capitano Cucurella, ...il vincitore di NXGN 2021 , il premio assegnato da Goal ai miglior talento Under 19 del panorama calcistico maschile. Intervistato dallo stesso media, il calciatore del Barcellona ha parlato ...È Ansu Fati il vincitore di NXGN 2021, il premio assegnato da Goal ai miglior talento Under 19 del panorama calcistico maschile. Intervistato dallo stesso media, il calciatore del Barcellona ha parlat ...1) ANSU FATI (31 ottobre), attaccante, Spagna, Barcellona. La stella del futuro, attaccante esterno che in questi anni ha bruciato le tappe in maniera incredibile. 2) PEDRI (25 novembre), centrocampis ...