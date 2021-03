A Cagliari il primo asilo nido all’Università

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 marzo 2021) CAGLIARI – Parte a Cagliari il progetto dell’asilo nido all’Università, tra i primi in Italia ad ospitare anche i figli degli studenti e delle studentesse dell’Ateneo. Il servizio è stato inaugurato questa mattina in via Trentino e potrà ospitare fino ad un massimo di 14 bambini, quattro dai tre ai 12 mesi, e 10 tra i 13 e i 36 mesi. L’asilo rappresenta una ulteriore tessera del progetto “Tessera baby”, voluto dal Rettore Maria Del Zompo e promosso dal Comitato unico di garanzia presieduto da Francesco Mola, che ha preso avvio nell’anno accademico 2014-2015 con l’attivazione dei parcheggi riservati per le studentesse in attesa, l’accesso alle “stanze rosa”, l’accesso preferenziale ai servizi di segreteria, l’accesso gratuito al materiale dei corsi e-learning e la possibilità di concordare con i docenti l’orario di svolgimento degli esami di profitto.