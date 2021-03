Uomini e Donne, già al capolinea la storia tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri? L’indiscrezione (Di martedì 23 marzo 2021) Abbiamo visto scegliersi Sophie Codegoni e Matteo Ranieri, all’interno degli studi di Uomini e Donne. Tronista lei, corteggiatore lui, i due dopo un percorso fatto di alti e bassi hanno deciso di iniziare insieme una nuova vita al di fuori del contesto televisivo di Canale 5. Subito dopo l’uscita dal dating show però, sono iniziate sin da subito a trapelare notizie che vedevano una rottura precoce tra i due. A dare l’allarme ai fan, era stata infatti una risposta piuttosto criptica data dalla Codegoni. Durante un’intervista l’ex tronista aveva rivelato di non aver al momento trovato una soluzione alla distanza che stanno vivendo. Lei si è stabilita a Milano, lui a Genova. Di convivenza i due, non hanno mai parlato. Un rapporto a distanza quindi che sembrava facesse ... Leggi su isaechia (Di martedì 23 marzo 2021) Abbiamo visto scegliersi, all’interno degli studi di. Tronista lei, corteggiatore lui, i due dopo un percorso fatto di alti e bassi hanno deciso di iniziare insieme una nuova vita al di fuori del contesto televisivo di Canale 5. Subito dopo l’uscita dal dating show però, sono iniziate sin da subito a trapelare notizie che vedevano una rottura precoce tra i due. A dare l’allarme ai fan, era stata infatti una risposta piuttosto criptica data dalla. Durante un’intervista l’ex tronista aveva rivelato di non aver al momento trovato una soluzione alla distanza che stanno vivendo. Lei si è stabilita a Milano, lui a Genova. Di convivenza i due, non hanno mai parlato. Un rapporto a distanza quindi che sembrava facesse ...

