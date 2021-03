Un anno senza don Fausto | un dolore immenso | ma la sua eredità è più viva che mai

(Di martedì 23 marzo 2021) “Questa notte donè tornato alla casa del Padre. Ha combattuto fino alla fine contro questo virus così tremendo. Se ne è andato nel silenzio e nella solitudine della notte, proprio come molti uomini vissuti in strada di cui lui si è preso cura nel suo ministero. Ora preghiamo Dio perché lo accolga nel suo Regno. Sarà accolto dai santi, da don Bepo e dagli ultimi della terra che lui ha amato e servito, li potrà trovare pace e gioia eterna”. Con queste parole, unfa, la Comunità don Lorenzo Milani di Sorisole annunciava la morte di donResmini, portato via dal Covid a 67 anni. Unper tutta la Bergamasca, che negli anni ha imparato a conoscere donper le sue innumerevoli battaglie al fianco degli ultimi e dei più deboli, dai ...

Ultime Notizie dalla rete : anno senza

il Resto del Carlino

... Daniele Petruccioli con La casa delle madri (TerraRossa); Emanuele Trevi con Due vite (Neri Pozza); Alice Urciuolo con Adorazione (66thand2nd) e Roberto Venturini con L'che a Roma fu due volte ...Anche su di lei Dayane parlatroppi peli sulla lingua: "Ci siamo prese al primo sguardo, l'ho ... In ultimo arriva la notizia choc sul passato di Dayane, fotografata qualchefa al mare ...Israele torna alle urne per la quarta volta in due anni. Dopo aver compiuto enormi passi avanti per uscire il prima possibile dalla pandemia grazie a una campagna di vaccinazioni a tappeto, adesso il ...Negli ultimi tre anni, in Yemen, tra le vittime civili 1 su 4 era un bambino: 2.341 minori (il 22,85% del totale) che hanno perso la vita tra il 2018 e il 2020 a causa di un conflitto che, il 25 marzo ...