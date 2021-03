Treviso, 26enne accoltellata in strada: fermato l’aggressore (Di martedì 23 marzo 2021) Una ragazza di 26 anni è stata accoltellata in strada a Marocco di Mogliano, in provincia di Treviso, mentre passeggiava: l’aggressore, un 17enne, è stato arrestato. Marco Di Lauro/Getty ImagesA Marocco di Mogliano, in provincia di Treviso, una ragazza di 26 anni è stata accoltellata improvvisamente in strada durante una passeggiata in via Marignana. Il fatto si è verificato intorno alle 17 di ieri, lunedì 22 marzo. L’autore dell’aggressione sarebbe un giovane di 17 anni, immediatamente bloccato e arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La vittima 26enne è stata soccorsa e ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Ca’Foncello di Treviso, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. La giovane si trova in prognosi ... Leggi su ck12 (Di martedì 23 marzo 2021) Una ragazza di 26 anni è stataina Marocco di Mogliano, in provincia di, mentre passeggiava:, un 17enne, è stato arrestato. Marco Di Lauro/Getty ImagesA Marocco di Mogliano, in provincia di, una ragazza di 26 anni è stataimprovvisamente indurante una passeggiata in via Marignana. Il fatto si è verificato intorno alle 17 di ieri, lunedì 22 marzo. L’autore dell’aggressione sarebbe un giovane di 17 anni, immediatamente bloccato e arrestato con l’accusa di tentato omicidio. La vittimaè stata soccorsa e ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Ca’Foncello di, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. La giovane si trova in prognosi ...

