Sulla Web tax non è ancora detta l’ultima. Fazzini spiega perché (Di martedì 23 marzo 2021) La strada per la tassazione digitale è ancora lunga. L’idea di costringere i colossi del digitale a versare una fetta più consistente di fatturato nei paesi in cui offrono i loro servizi sta lentamente prendendo corpo, complice l’ulteriore giro di bullone dato la scorsa settimana in occasione dell’incontro, a Roma, tra i ministri dell’Economia francese e italiano, Bruno Le Maire e Daniele Franco. Eppure, l’accordo in ambito Ocse è ancora difficile da raggiungere. Il perché lo spiega a Formiche.net Marco Fazzini, docente di economia aziendale all’Università Europea di Roma e autore del saggio La tassazione dell’economia digitale. Una prospettiva economico-aziendale. “Ricordo che il mancato accordo in ambito Ocse e l’arresto delle trattative erano dipesi soprattutto dalle minacce paventate ... Leggi su formiche (Di martedì 23 marzo 2021) La strada per la tassazione digitale èlunga. L’idea di costringere i colossi del digitale a versare una fetta più consistente di fatturato nei paesi in cui offrono i loro servizi sta lentamente prendendo corpo, complice l’ulteriore giro di bullone dato la scorsa settimana in occasione dell’incontro, a Roma, tra i ministri dell’Economia francese e italiano, Bruno Le Maire e Daniele Franco. Eppure, l’accordo in ambito Ocse èdifficile da raggiungere. Illoa Formiche.net Marco, docente di economia aziendale all’Università Europea di Roma e autore del saggio La tassazione dell’economia digitale. Una prospettiva economico-aziendale. “Ricordo che il mancato accordo in ambito Ocse e l’arresto delle trattative erano dipesi soprattutto dalle minacce paventate ...

