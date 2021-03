Sarri e la Roma: tutto è nato oltre due mesi fa. C’è il gradimento, ma serve il resto (penale compresa) (Di mercoledì 24 marzo 2021) Forse è un po’ presto per parlare di allenatori in vista della prossima stagione, con un campionato ancora aperto e con un piazzamento in Champions oppure no che indubbiamente condizionerà i programmi dei club interessati. Ma su Maurizio Sarri e la Roma possiamo confermare quanto vi abbiamo anticipato oltre due mesi fa. Ovvero il forte gradimento dell’allenatore, l’apprezzamento della Roma nel senso che è un profilo molto stimato. Per Sarri la Roma è una squadra già forte così, gli piacciono i difensori centrali giovani, ci vorrebbe un portiere, qualcosa sulle fasce, non si discutono Villar e Pellegrini, il rientro di Zaniolo farebbe il resto, anche Borja Mayoral è un ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Forse è un po’ pper parlare di alleri in vista della prossima stagione, con un campioancora aperto e con un piazzamento in Champions oppure no che indubbiamente condizionerà i programmi dei club interessati. Ma su Maurizioe lapossiamo confermare quanto vi abbiamo anticipatoduefa. Ovvero il fortedell’allere, l’apprezzamento dellanel senso che è un profilo molto stimato. Perlaè una squadra già forte così, gli piacciono i difensori centrali giovani, ci vorrebbe un portiere, qualcosa sulle fasce, non si discutono Villar e Pellegrini, il rientro di Zaniolo farebbe il, anche Borja Mayoral è un ...

