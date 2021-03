Reddito di cittadinanza | insediata la commissione Orlando | “È stato fondamentale per fronteggiare la povertà in pandemia Ora integrazioni”

(Di martedì 23 marzo 2021) Si è insediato oggi il comitato scientifico per la valutazione deldipresieduto da Chiara Saraceno. Nel corso del suo intervento il ministro del Lavoro Andrea, che ha ringraziato i membri del comitato per aver accolto l’invito a collaborare, ha sottolineato come “il tema dell’occupazione e dellasiano diventati centrali per il futuro del Paese quanto lo èla sanità nella prima fase dell’emergenza sanitaria. Il dato di partenza che va sottolineato è che ildiuno strumento senza il quale la crisi economica sarebbe diventata una devastante crisi sociale“. Il ministro del Lavoro ha poi aggiunto che “nei prossimi mesi ci sarà la necessità di intervenire a integrare gli strumenti di ...

Il comitato scientifico per la valutazione deldiistituito dal ministro Andrea Orlando lo scorso 10 marzo e presieduto dalla professoressa Chiara Saraceno si è insediato oggi. Nel corso del suo intervento, si legge in una ...Non credo avrei mai chiesto ildiin ogni caso, ma anche se l'avessi fatto, non avrei potuto goderne per motivi di. Quindi sostanzialmente sono inattivo da 18 mesi, mese ...Il comitato scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza istituito dal ministro Andrea Orlando lo scorso 10 marzo e presieduto ...“Con il Coordinamento dei sindaci democratici ieri abbiamo incontrato in videoconferenza il segretario del Pd, Enrico Letta, al quale abbiamo ribadito l'importanza del ruolo degli amministratori sui ...