Recovery | Draghi | ‘spendere questi fondi e farlo bene | donne e giovani centrali’

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Il programma ‘Next Generation EU’ prevede per l’Italia 191,5 miliardi da spendere entro il 2026.cRafforzare la coesione territoriale in Europa e favorire la transizione digitale ed ecologica sono alcuni tra i suoi obiettivi. Ciò significa far ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e centro-Nord che è fermo da decenni. Anzi, dagli inizi degli anni ’70 a oggi è grandemente peggiorato”. Così il premier Mario, intervenendo in videoconferenza all’evento ‘Sud – Progetti per ripartire’ organizzato dalla ministra per il Sud, Mara Carfagna, rimarcando come il governo intenda spendere “” queste risorse, centrali per la ripartenza, guardando soprattutto allee ai. L'articolo proviene da Ildenaro.it.