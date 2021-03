Premier League, conti in rosso per Leicester e Wolverhampton (Di martedì 23 marzo 2021) Leicester City e Wolverhampton hanno reso noti i risultati economici della stagione 2019/20. Come riporta Palco23, le due società hanno chiuso in rosso l’anno passato: -77,6 milioni per le Foxes, -45,5 milioni per i Wolves. Si tratta di perdite che ammontano a quattro volte tanto quelle della stagione 2018/19. Il Leicester ha spiegato come buona parte L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 23 marzo 2021)City ehanno reso noti i risultati economici della stagione 2019/20. Come riporta Palco23, le due società hanno chiuso inl’anno passato: -77,6 milioni per le Foxes, -45,5 milioni per i Wolves. Si tratta di perdite che ammontano a quattro volte tanto quelle della stagione 2018/19. Ilha spiegato come buona parte L'articolo

Advertising

tuttosport : #Ramsey verso la Premier League: il gallese è in uscita - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Premier League, conti in rosso per Leicester e Wolverhampton: Leicester City e Wolverhampton hann… - lo_scettico_ : RT @verok_cal: Poi ci sono io che con 5€ di DAZN canadese e VPN pagata da Dorel ho: - tutta la Serie A - tutta la Premier League, la Liga,… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Fred vittima di razzismo: l'emozionante tweet di #BrunoFernandes - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Ramsey verso la Premier League: il gallese è in uscita -