Notte di terrore per 31enne a Milano (Di martedì 23 marzo 2021) sequestrato fino a quando non rivela pin carta Portato in una fabbrica abbandonata da 4 uomini che lo hanno minacciato di lanciarlo dal quarto piano. Sequestrato e minacciato fino a quando non ha rivelato il pin della sua carta di credito. Notte di terrore per un 31enne di Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) sequestrato fino a quando non rivela pin carta Portato in una fabbrica abbandonata da 4 uomini che lo hanno minacciato di lanciarlo dal quarto piano. Sequestrato e minacciato fino a quando non ha rivelato il pin della sua carta di credito.diper undi

Advertising

RinoSimeoni : RT @Alexanderxxvii1: Milano, notte di terrore per un 31enne: rapinato e sequestrato da marocchini in particolare) hanno precedenti per drog… - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Milano, notte di terrore per un 31enne: rapinato e sequestrato da marocchini in particolare) hanno precedenti per drog… - Alexanderxxvii1 : Milano, notte di terrore per un 31enne: rapinato e sequestrato da marocchini in particolare) hanno precedenti per d… - infoitinterno : Notte di terrore per un 31enne, rapinato e sequestrato in uno stabile abbandonato - infoitinterno : Milano, notte di terrore per 31enne: sequestrato fino a quando non rivela pin carta -