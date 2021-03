Niente razzismo a corte: dopo le accuse di Meghan Markle la regina Elisabetta assume un manager per la diversità (Di martedì 23 marzo 2021) L’intervista che Harry d’Inghilterra e Meghan Markle hanno rilasciato a Oprah Winfrey continua ad avere conseguenze su Buckingham Palace. Secondo quanto riportato dal Daily Mail la regina Elisabetta II ha deciso di assumere un manager per la diversità. Ossia, uno specialista che si occupi della tutela a corte delle minoranze etniche, della comunità LGBT e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 23 marzo 2021) L’intervista che Harry d’Inghilterra ehanno rilasciato a Oprah Winfrey continua ad avere conseguenze su Buckingham Palace. Secondo quanto riportato dal Daily Mail laII ha deciso dire unper la. Ossia, uno specialista che si occupi della tutela adelle minoranze etniche, della comunità LGBT e … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

