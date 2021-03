NFL – I prospetti del draft 2021: Kenneth Gainwell (Di martedì 23 marzo 2021) Nel 2020, con l’arrivo di Antonio Gibson, la NFL ha avuto un assaggio della qualità dei running back provenienti dalla University of Memphis. Quest’anno, il testimone potrebbe passare a Kenneth Gainwell. Il numero 19 dei Tigers, nonostante abbia deciso di non giocare la stagione 2020 e abbia pochi anni di esperienza alle spalle, ha impiegato pochissimo tempo per rivelarsi un ottimo portatore di palla. Chi è Kenneth Gainwell? Durante gli anni del liceo, Kenneth Gainwell gioca anche in posizione di quarterback, rivelandosi un doppia minaccia per le difese avversarie. Nonostante ottenga ottimi risultati sul campo, 247 Sports lo valuta tre stelle e Gainwell risulta essere il 29° miglior atleta del Mississippi e il 124° nella nazione. Riceve due buone offerte da Ole ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) Nel 2020, con l’arrivo di Antonio Gibson, la NFL ha avuto un assaggio della qualità dei running back provenienti dalla University of Memphis. Quest’anno, il testimone potrebbe passare a. Il numero 19 dei Tigers, nonostante abbia deciso di non giocare la stagione 2020 e abbia pochi anni di esperienza alle spalle, ha impiegato pochissimo tempo per rivelarsi un ottimo portatore di palla. Chi è? Durante gli anni del liceo,gioca anche in posizione di quarterback, rivelandosi un doppia minaccia per le difese avversarie. Nonostante ottenga ottimi risultati sul campo, 247 Sports lo valuta tre stelle erisulta essere il 29° miglior atleta del Mississippi e il 124° nella nazione. Riceve due buone offerte da Ole ...

